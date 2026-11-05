عودة الرحلات المباشرة من بغداد الى بكين في هذا الموعد

وقال مدير عام الشركة مصطفى طالب في بيان ورد لـ ، ان " ، اعلنت إستئناف رحلاتها المباشرة إلى جمهورية الشعبية، عبر قطاع (بغداد – – بكين) اعتباراً من الرابع عشر من تشرين الثاني 2026، وبواقع رحلتين أسبوعياً مخصصة أيام الثلاثاء والسبت للذهاب والأحد والأربعاء للإياب".وأكد طالب أن "هذه الخطوة تأتي إنسجاماً مع توجيهات وزير النقل وهب الحسني، بتوسيع شبكة الوجهات الدولية للناقل الوطني وفتح مسارات جوية جديدة ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية، بما يوفر خيارات سفر مباشرة للمسافرين ويدعم حركة التنقل والتبادل بين وبلدان العالم".