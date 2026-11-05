ضبط 25 كغم من المخدرات والقبض على تاجرين اجنبيين في المياه الاقليمية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "في تحرك أمني استباقي يستهدف طرق التهريب البحرية، تمكنت مفارز لشؤون ، بالاشتراك مع ومديرية الاستخبارات البحرية، من تنفيذ عملية استخبارية دقيقة في المياه الإقليمية، أسفرت عن ضبط (25) كغم من المواد المخدرة وإلقاء القبض على تاجرين اثنين من الأجانب، فيما تتواصل عمليات البحث عن المتهم الثالث".وجاءت العملية استناداً إلى "معلومات استخبارية دقيقة كشفت عن استمرار الشبكات الإجرامية باستغلال الطرق البحرية ممراً لتمرير شحنات المخدرات إلى والدول المجاورة، إذ جرى التعامل مع تلك المعلومات وملاحقة المتورطين وإحباط مخططهم".واكدت المديرية العامة لشؤون المخدرات "استمرار عملياتها الاستباقية لتجفيف منابع هذه الآفة، وملاحقة شبكات الاتجار والتهريب، وقطع الطرق أمام محاولاتها الرامية إلى اتخاذ الأراضي والمياه العراقية ممراً لتجارة السموم".