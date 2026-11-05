في البصرة.. تحذير من مدرسة آيلة للسقوط تضم ألف طالب

حذر لحقوق الإنسان في ، الخميس، من مدرسة آيلة للسقوط تضم ألف طالب في المحافظة.

وجاء في بيان للمكتب، "مطالبة عاجلة بعد الرصد الميداني للواقع فوق الخطيرلاحد المدارس في قضاء ابي الخصيب وهي مدرسة زين الدين الابتدائية والتي تضم مايقارب الـ 1000 طالب مع الكوادر التعليمية مع المدرسة البديل (والآيلة للسقوط) بنسبة 80% لأغلب فصولها ذات وفي آن واحد نصفها الآخر كرفاني متهالك بنسبة 90% مع خطر (خروج متكرر للافاعي والعقارب السامة)".

وطالب المكتب ومديرية التربية بـ"إخلاء عاجل لها مع إيجاد حلول لدوام طلبتها"، معربا عن أمله أن "لا يتم الرد (بحجة الوضع المالي لان الوضع (خطير للغاية) ويهدد حياة 1000 طالب وكادر".