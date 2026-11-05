إخماد حريق داخل فرن في بغداد

أعلنت ، مساء الخميس، عن إخماد حريق داخل فرن بمنطقة في .

وقالت المديرية في بيان، "أخمدت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، حريقاً اندلع داخل أحد الأفران في منطقة بجانب من العاصمة ".

وأضاف البيان أن "الحادث ناتج عن تسرب غاز من إحدى الاسطوانات داخل الفرن، حيث سيطرت فرق الإطفاء على النيران ومنعت امتدادها، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية".