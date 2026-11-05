حريق داخل أحد المطاعم وسط الرمادي

أفاد مصدر محلي، باندلاع حريق داخل أحد المطاعم وسط في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "حريق داخل أحد المطاعم الوجبات السريعة في شارع المستودع ".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية تُذكر".