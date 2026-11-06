حالة طقس قاسية.. امطار وضباب وغبار و4 محافظات تودع الدرجات العشرينية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً السبت، سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوباً بتساقط أمطار معتدلة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحياناً، وفرصة لأمطار خفيفة في ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة الشدة تنشط في أجزاء من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض عدة درجات في ، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".وأضافت أن "يوم الأحد، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة الى معتدلة الشدة في المناطق الشرقية من البلاد تكون رعدية احياناً، كما يتشكل ضباب خفيف في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".وأشارت إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية"، لافتا إلى ان "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئي مع فرص لتساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الجنوبية، ودرجات مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية" وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".