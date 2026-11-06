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حالة طقس قاسية.. امطار وضباب وغبار و4 محافظات تودع الدرجات العشرينية
محليات
2026-11-06 | 02:15
Alsumaria Tv
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708 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الجمعة، تساقطاً للامطار وتصاعدا للضباب والغبار وانخفاضا في درجات الحرارة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "غداً السبت، سيكون الطقس غائماً على العموم مصحوباً بتساقط أمطار معتدلة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية أحياناً، وفرصة لأمطار خفيفة في
المنطقة الجنوبية
، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة الشدة تنشط في أجزاء من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى وتنخفض عدة درجات في
المنطقة الشمالية
، وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".
وأضافت أن "يوم الأحد، سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة الى معتدلة الشدة في المناطق الشرقية من البلاد تكون رعدية احياناً، كما يتشكل ضباب خفيف في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".
وأشارت إلى أن "طقس يوم الاثنين، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية"، لافتا إلى ان "الثلاثاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئي مع فرص لتساقط أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الجنوبية، ودرجات مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية" وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".
وتابعت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت ستتراوح بين (16-33) مئوية".
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