النزاهة تضبط 3 مسؤولين في شركة نقل الطاقة الكهربائية بميسان

الهيئة أشارت إلى أنَّ فريق عمل ، انتقل إلى لنقل الطاقة الكهربائيَّـة فرع شبكات الجنوب الشرقي في المحافظة، وتمكَّن بعد التحري والتدقيق من ضبط كلٍّ من مدير الحسابات ومُعاونه ومسؤول الرواتب في الشركة، بعد أن كشفت تحرّيات الفريق عن عدم قيام المُتَّـهمين بتسديد التوقيفات التقاعديَّـة الخاصَّة بعقود المُوظَّفين في الشركة منذ العام ٢٠١٩ ولغاية الآن، على الرغم من استقطاعها من رواتب المُتعاقدين.ولفتت الى أنَّ مبلغ التوقيفات، الذي استحوذ عليه المُتَّهمون، بلغ (٣٩٠) مليون دينار؛ الأمر الذي أحدث ضرراً في المال العام، مُوضحةً أنَّ المُتَّـهمين لم يقوموا بتسديد المبلغ المذكور إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيّ في ، واحتفظوا به لمصلحتهم الشخصيَّة.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.