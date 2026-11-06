الأمطار الغزيرة تعزل طريق بغداد – كركوك في طوزخورماتو بفعل السيول

وبحسب مصدر، فإن الأمطار التي هطلت خلال الساعات الماضية أدت إلى تدفق المياه عبر الأودية وارتفاع مستوياتها بصورة ملحوظة، ولا سيما الأودية الممتدة من جهة باتجاه طوزخورماتو.وأوضح المصدر أن قوة تدفق المياه أعاقت حركة المركبات وأدت إلى توقف المرور على الطريق، محذراً السائقين من محاولة اجتياز مناطق تجمع السيول، تفادياً للمخاطر التي قد تنجم عن ارتفاع المياه وسرعة جريانها.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار هطول أمطار غزيرة في مناطق من وكركوك، الأمر الذي تسبب بارتفاع مناسيب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، وأثار مخاوف من امتداد تأثير السيول إلى طرق ومناطق أخرى.