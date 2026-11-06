العبادي يرد على أنباء ملكيته كلية تاليان للطب البشري: سأتبرع بها إذا ثبت ذلك (فيديو)

وقال ، في تصريح متداول، إنه يتحدى أي جهة إثبات امتلاكه كلية أهلية في ، مبيناً أنه مستعد للتبرع بالكلية لمن يروجون هذه الاتهامات في حال ثبتت ملكيته لها.وأضاف أنه سيلجأ إلى القضاء لمقاضاة كل من قام بالتشهير به إذا ثبت عدم صحة ما نُشر، مطالباً بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تداول تلك المعلومات.وأشار العبادي إلى أن مبالغ التعويض التي قد يحصل عليها نتيجة الدعاوى القضائية سيخصصها لمساعدة الطلبة المتعففين في الجامعات.وجاء موقف العبادي عقب تداول أخبار تربط كلية تاليان للطب البشري باسمه أو باسم زوجته، وسط تفاعل بشأن ملكية الكلية التي تستعد لاستقبال دفعتها الأولى خلال العام الدراسي 2026–2027.