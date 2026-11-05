رونالدو يعلن اعتزاله دولياً بعد مسيرة تاريخية مع البرتغال - عاجل

وذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن أعلن قراره عبر مقطع فيديو نشره في حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، في خطوة تضع نهاية لمسيرته الدولية مع المنتخب .ويغادر رونالدو المنتخب بوصفه الهداف التاريخي له وأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية، بعدما سجل 146 هدفاً خلال 234 مباراة، وفقاً لما أوردته تقارير إعلامية.وخلال مسيرته مع ، قاد رونالدو منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016، فضلاً عن إحراز لقب الأوروبية عام 2019، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب.ويأتي إعلان الاعتزال بعد مرحلة شهدت تساؤلات بشأن مستقبل اللاعب الدولي، ولا سيما عقب مغادرته معسكر المنتخب في أيلول الماضي على خلفية خلاف مع المدرب ، قبل أن يؤكد في تصريح لاحق أنه لا ينوي الاعتزال، وأنه سيواصل تمثيل البرتغال ما دام قادراً بدنياً على ذلك..وبهذا القرار، تنتهي رحلة أحد أكثر اللاعبين حضوراً وتأثيراً في تاريخ كرة القدم الدولية، فيما يواصل رونالدو مسيرته على مستوى الأندية مع .