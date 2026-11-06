المرور تعلن قطع طريق الطوز الحولي الرابط بين بغداد وكركوك بسبب السيول

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أعلنت ، اليوم الجمعة، قطع طريق الطوز الحولي الرابط بين وكركوك، إثر تعرضه لسيول جارفة.

ودعت المديرية، في بيان، سائقي مركبات الحمل الكبيرة إلى سلوك الطرق البديلة، حفاظاً على السلامة العامة وتجنباً للمخاطر الناجمة عن تدفق السيول.