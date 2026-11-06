العملية تمت بواسط.. القبض على 7 متهمين بالقتل في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "من إلى قضاء النعمانية في ، انتهت رحلة هروب سبعة متهمين بجريمة قتل، بعد أن قادت معلومات أمنية ومتابعة ميدانية إلى تحديد أماكن وجودهم ضمن قاطع المسؤولية".واشارت الى انه "بإشراف قائد شرطة ، اللواء صالح هويدي، شُكِّل فريق عمل من قسم شرطة النعمانية، بأمرة مدير القسم، وبمشاركة مفارز ، لملاحقة المتهمين وإلقاء القبض عليهم،وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، تمكنت القوة من إلقاء القبض على المتهمين السبعة، المطلوبين وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات".وبينت انه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحقهم وتسليمهم إلى جهة الطلب أصولياً".