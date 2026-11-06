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تظاهرة في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات واستكمال بناء المدارس
محليات
2026-11-06 | 10:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
97 شوهد
تظاهر العشرات من أهالي منطقة المطيحة وسط
محافظة البصرة
، اليوم الجمعة، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي واستكمال مشاريع بناء المدارس، فضلاً عن استئناف العمل بمشروع البنى التحتية المتلكئ في المنطقة.
وقال مراسل
السومرية نيوز
، إن المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بالتحرك لمعالجة نقص الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع المتوقفة.
واكد المتظاهرون، ضرورة وضع حلول لمشكلة تلكؤ مشروع البنى التحتية وإكمال الأبنية المدرسية.
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