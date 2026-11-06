تظاهرة في البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات واستكمال بناء المدارس



تظاهر العشرات من أهالي منطقة المطيحة وسط ، اليوم الجمعة، للمطالبة بتحسين الواقع الخدمي واستكمال مشاريع بناء المدارس، فضلاً عن استئناف العمل بمشروع البنى التحتية المتلكئ في المنطقة.



وقال مراسل ، إن المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بالتحرك لمعالجة نقص الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع المتوقفة.



واكد المتظاهرون، ضرورة وضع حلول لمشكلة تلكؤ مشروع البنى التحتية وإكمال الأبنية المدرسية. وقال مراسل ، إن المتظاهرين طالبوا الجهات المعنية بالتحرك لمعالجة نقص الخدمات وتسريع إنجاز المشاريع المتوقفة.واكد المتظاهرون، ضرورة وضع حلول لمشكلة تلكؤ مشروع البنى التحتية وإكمال الأبنية المدرسية.