بينها قتل ضابط.. الاطاحة بعصابة مارست جرائم القتل والخطف والابتزاز في البصرة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ ، انه "بإشراف مباشر من قبل وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بعد تشكيلها فريق عمل استخباري فني ترافقه قوة خاصة من استمكان تواجد المتهمين الهاربين، حيث تمكنت القوة من القاء القبض على مجموعة من افراد العصابة التي مارست جرائم القتل والخطف والابتزاز بحق المواطنين في محافظة ومنها حادثة قتل الشهيد (الرائد حسين اسعد) مدير شعبة مكافحة اجرام البلدة وحادثة قتل المجنى عليه المواطن (صفاء الشاوي)".وتابعت انه "بعد تدوين اقوال المتهمين اعترفوا صراحةً بقيامهم بتلك الافعال اللاانسانية بحق المواطنين الابرياء، ولدى إجراء كشف الدلالة بإشراف البصرة جاء مطابقاً لما اقترفوه من جرائم بحق المواطنين العُزل".