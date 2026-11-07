المرور توجه رسالة إلى السائقين وتصدر تحذيرات جديدة

وذكر بيان للمرور ورد لـ ، أن "مدير المرور العام وجه رسالته منذ ساعات الصباح الباكر"، مؤكداً "ضرورة الالتزام التام بقواعد السلامة المرورية في ظل الظروف الجوية الحالية".وأضاف أن "التوجيهات تضمنت تخفيف السرعة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب التوقف المفاجئ، واستخدام الأضواء المناسبة، والابتعاد عن والتجاوزات غير الآمنة، فضلاً عن التأكد من سلامة الإطارات وماسحات الزجاج".وأكد الحساني، بحسب البيان، أن "سلامة المواطنين مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام بالتعليمات المرورية يمثل السبيل لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات".