النزاهة ترصد (19) حالة تضارب مصالح لدى المُكلَّفين خلال تشرين الأول

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنَّ "عدد المُكلَّفين الذين أفصحوا عن ذممهم الماليَّة خلال الشهر المذكور بلغ (426) مُكلَّفاً"، مُشيرةً إلى أنَّ "دائرة الوقاية نفَّذت (159) زيارةً إلى الجهات ذات العلاقة؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة البيانات والمعلومات التي تضمَّنتها استمارات كشف الذمَّة الماليَّة المُقدَّمة من المُكلَّفين، والتحقُّق من دقَّتها واكتمالها".وأضافت إنَّ "الدائرة نظَّمت (6) ورش عملٍ تثقيفيَّة في وزارة الصحَّة - العيادات الطبيَّة الشعبيَّة ، ودائرة صحَّة - لتأهيل المُعاقين الطبّ، تناولت التعريف بلائحة السلوك الوظيفيّ رقم (1) لسنة 2026 المُعدَّلة، واستعراض أحكام قانون والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل؛ بهدف رفع مستوى الوعي بالالتزامات والواجبات الوظيفيَّة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد".وفي سياق مُتابعة البرامج الوقائيَّة الرامية إلى تعزيز الشفافية وحماية المال العام، بيَّنت الهيئة أنَّ "الدائرة أعدَّت تقريراً بشأن تنفيذ برنامج الشفافية وحماية المال العام في أوقاف الديانات المسيحيَّة والإيزيديَّة والصابئة المندائيَّة، فضلاً عن إنجاز تقريرٍ بشأن برنامج الدفع الإلكترونيّ (POS) في وزارتي الموارد المائيَّة والزراعة، وآخر عن برنامج الحوكمة الإلكترونيَّة في ديوان أوقاف الديانات المسيحيَّة والإيزيديَّة والصابئة المندائيَّة ومُحافظة بغداد، وذلك في إطار أعمال الفريق المُكلَّف بمراقبة ومُتابعة إجراءات تنفيذ البرنامجين في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة كافَّة".