500 الف دينار غرامة لمن يقطع شجرة في بغداد

وقال المتحدث باسم أمانة ، عدي الجنديل، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "أمانة بغداد مستمرة بأعمال التشجير داخل العاصمة ضمن الحملة الخريفية التي تهدف إلى زراعة 190 ألف شجرة، إلا أن بعض الأشخاص يقومون أحياناً بالعبث بهذه الأشجار أو قطعها".وأضاف أن "القوات الأمنية ألقت القبض قبل أيام على عدد من الأشخاص الذين يقومون بقطع الأشجار، وتم إيداعهم في "، مشدداً على "ضرورة التعاون بين أمانة بغداد والمواطنين والقوات الأمنية الماسكة للأرض، والإبلاغ فوراً عن أي حالة تجاوز او قطع الأشجار".وأوضح أن "الإبلاغ يمكن أن يتم عبر رقم الطوارئ (911)، أو من خلال تطبيق (بغداد صوت المواطن)، وفي حال رصد عجلة تقوم بقطع الأشجار، يمكن تصويرها وتوثيق رقمها وإيصال المعلومات إلى أي دائرة بلدية أو عبر التطبيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".وتابع أن "الإجراءات القانونية والغرامات المالية موجودة لدى أمانة بغداد، وتصل إلى أكثر من 500 ألف دينار بحق الشخص الذي يقوم بقطع الأشجار، وتحدد قيمة الغرامة بحسب عمر الشجرة".وأشار الجنديل إلى أن "أمانة بغداد مهتمة بالتشجير وزيادة المساحات في العاصمة، من خلال إنشاء متنزهات وحدائق جديدة داخل "، لافتاً إلى أن "آخرها متنزه الجوادين في ، الذي افتتح مؤخراً وتبلغ مساحته 11 دونماً".