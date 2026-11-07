حريق صهريج محمّل بالنفط الأسود إثر انقلابِه في البصرة

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب عقب انقلاب صهريج محمّل بمادة النفط الأسود على السريع قرب في قضاء "، مبينة أن "عملية الإخماد جرت بإسناد من فرق إطفاء النفط".وأضافت أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل أضرار بشرية".