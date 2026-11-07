بالفيديو.. فاجعة على طريق كركوك – تكريت ضحيتها عائلة كاملة

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث وقع على – ، وأدى إلى وفاة جميع أفراد العائلة، فيما لم تُعرف حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادث وأسبابه.ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة توضيحاً بشأن الحادث، وتفاصيل الضحايا والإجراءات المتخذة.