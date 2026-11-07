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تنويه الى اهالي البصرة.. لا تستغربوا هذه الاصوات

محليات

2026-11-07 | 08:18
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تنويه الى اهالي البصرة.. لا تستغربوا هذه الاصوات
105 شوهد

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم السبت، تنفيذ فعاليات رمي بالأسلحة لأغراض التدريب في ميدان رمي كتيبان، ابتداءً من 10 تشرين الثاني ولغاية 15 تشرين الثاني 2026.

وذكرت القيادة، في إشعار موجّه إلى وسائل الإعلام، أنه "سيتم تنفيذ فعاليات رمي بالأسلحة لأغراض التدريب في ميدان رمي كتيبان، ابتداءً من 10 تشرين الثاني ولغاية 15 تشرين الثاني 2026".
واشارت الى ان "فعاليات الرمي ستكون تدريبية ومسيطراً عليها بالكامل، ولا ترتبط بأي أحداث أو تطورات أمنية".

ودعت القيادة وسائل الإعلام إلى "توضيح طبيعة هذه الفعاليات للرأي العام، منعاً لتداول الشائعات أو تفسير أصوات إطلاق النار بصورة غير صحيحة".
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