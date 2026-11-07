آل ميرزا يكشف موعد إنجاز مشروع مجاري الخالص في ديالى

وذكرت للمجاري، في بيان، ورد لـ ، أن "الكوادر الهندسية والفنية تواصل تنفيذ الأعمال في المشروع على مدار الساعة، وذلك عقب الزيارة الميدانية الأخيرة التي أجراها آل ، والتي وجّه خلالها بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل لضمان إنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة".وأضاف البيان أن "المشروع يُعد من المهمة في المحافظة، إذ يتضمن تنفيذ أعمال تكميلية لشبكات مجاري مياه الأمطار والصرف الصحي، فضلاً عن الخطوط الناقلة ومحطات الرفع ومحطة المعالجة".وأشار إلى أن "المشروع يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى الخدمات وتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي، والحد من آثارها البيئية والصحية على المواطنين".وأكدت المديرية حرصها على "إنجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المعتمدة والسقف الزمني المحدد، تمهيداً لإدخاله حيز الخدمة وتحقيق الأهداف الخدمية والبيئية المرجوة منه".