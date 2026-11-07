مدير مجاري كربلاء: أمطار نصف ساعة تجاوزت الطاقة الاستيعابية لمنظومة التصريف

وقال مكطوف في بيان ورد "، إن "السحابة المطرية الشديدة تركزت على مدينة وحدها، مسجلةً هطولاً مطرياً بلغ 21 ملم خلال نصف ساعة".واكمل: "هذه الشدة المطرية تُعد غير مسبوقة في تاريخ المدينة، وقد تجاوزت الطاقة الاستيعابية لمنظومة تصريف مياه الأمطار، المصممة لاستيعاب 9 ملم خلال 24 ساعة".وأوضح أن "كميات الأمطار الهاطلة خلال فترة زمنية قصيرة شكلت ضغطاً على منظومة التصريف، نظراً لتجاوزها المعدلات التصميمية المعتمدة".