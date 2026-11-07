الزيدي يتابع آليات تنفيذ مشروع المليون قطعة أرض زراعية: هذه المساحة للعوائل

وذكر لرئيس ، في بيان ورد لـ ، ان"رئيس مجلس الوزراء، علي فالح ، استقبل، جاسم ، ووزير الموارد المائية ، بحضور مدير مجلس الوزراء رشاد خلف هاشم".واضاف البيان، ان "اللقاء بحث ومناقشة آليات تنفيذ مشروع المبادرة، التي أطلقها الزيدي لتوفير مليون قطعة أرض زراعية في خمس عشرة محافظة، ومتطلبات إنجاحها، بما يضمن استثمار الإمكانات الزراعية المتاحة في البلاد".وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة غير المسبوقة، بوصفها خطوة محورية لتعزيز الأمن الغذائي، الذي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الوطني، فضلاً عن توفير فرص العمل، وتنشيط القطاع الزراعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي"، مشدداً على "ضرورة استثمار جميع الأراضي الزراعية المتاحة في ".وأوضح أن "المشروع يتضمن تخصيص قطع أراضٍ زراعية بمساحات تتراوح بين (20-25) دونماً لكل أسرة، على أن تكون ضمن مجمعات ومساحات متقاربة، بما يتيح توفير الخدمات الأساسية والبنى التحتية، وفي مقدمتها الطرق والكهرباء، بجانب اعتماد منظومات الري الحديثة والأساليب الزراعية المتطورة".وأشار الزيدي إلى أن "هذه المزارع لن تقتصر على تعزيز الإنتاج الزراعي فحسب، بل ستشكل قاعدة لتأسيس صناعات زراعية تحويلية، ترتبط بطبيعة المحاصيل التي ستتخصص بها كل محافظة، وفقاً لهويتها وميزتها الزراعية، بما يحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعات المرتبطة به".من جانبهما، قدم الوزيران رؤية مشتركة بشأن واقع الأراضي الزراعية المتاحة للمبادرة، وآليات توفير مصادر المياه والإرواء، والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع".