التربية تصدر توجيهاً بشأن تعطيل دوام مدارس المحافظات التي تشهد فيضانات

اصدرت ، مساء السبت، توجيها يخص المدارس في المحافظات التي تشهد فيضانات.

وقالت الوزارة في بيان، "نظرا للظروف الجوية وغزارة الأمطار التي تشهدها بعض المحافظات، وجه وزير التربية المديرين العامين للتربية بتقدير الموقف الميداني في محافظاتهم، واتخاذ قرار تعطيل الدوام في المدارس التي تشهد فيضانات أو تتعرض لمخاطر جراء السيول".

وعزا البيان ذلك "حفاظا على سلامة التلاميذ والطلبة والملاكات التربوية".