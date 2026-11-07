أربيل.. الامطار تجبر السلطات على الطلب من المواطنين عدم مغادرة منازلهم

وذكرت المديرية في بيان ، انه "نظراً لأحوال الطقس، وخاصة الأمطار الغزيرة، وحرصاً على سلامة المواطنين، نرجو من جميع المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى، وذلك حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها".وتشهد المحافظات العراقية موجة امطار غزيرة منذ الامس.