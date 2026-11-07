تظاهرة ليلية تطالب بالخدمات في البصرة (فيديو)

شهد قضاء الدير في ، مساء السبت، تظاهرة ليلية تطالب بالخدمات.

وقال مراسل ، تظاهرة ليلية حاشدة بقضاء الدير تطالب بالخدمات وتؤازر مطالب حراك شمالي . وكان وجه، السبت، بتشكيل وفد حكومي لزيارة بغية اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة من اجل النهوض بالواقع الخدمي لأبناء المحافظة.