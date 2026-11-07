تسجيل هزة أرضية شمال مدينة السليمانية

أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، مساء السبت، عن تسجيل هزة أرضية بقوة ثلاث درجات شمال .

وقالت الهيئة في بيان، إنه "تم تسجيل هزة أرضية مساء اليوم السبت داخل الحدود العراقية شمال في إقليم ".

وأضاف البيان أن "قوة الهزة بلغت (3) درجات على مقياس ريختر، ووقعت في تمام الساعة (09:19:50) مساءً"، موضحا أن "الهزة شُعر بها من قبل المواطنين في المناطق القريبة من موقع حدوثها".