توجيه حكومي يخص محافظة البصرة

وجه ، السبت، بتشكيل وفد حكومي لزيارة بغية اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة من اجل النهوض بالواقع الخدمي لأبناء المحافظة.

وقال مكتب في بيان، "استجابة للمطالب المشروعة لأبناء شعبنا في ، وجه رئيس علي فالح الزيدي بتشكيل وفد حكومي برئاسة وعضوية وزير الإسكان والإعمار، ووزير التخطيط، ورئيس ، ورئيس للتنسيق بين المحافظات، ورئيس فريق الجهد الخدمي لزيارة المحافظة ولقاء المواطنين في شمال ، وباقي الأقضية بحضور الحكومة المحلية لمحافظة البصرة".

وأضاف البيان "للاطلاع على واقع الخدمات والمشاريع، على أن يقدم الوفد تقريراً مفصلاً امام مجلس الوزراء خلال 48 ساعة بغية اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة من اجل النهوض بالواقع الخدمي لأبناء المحافظة".