المرور تفتتح أكبر مركز للمراقبة الفيديوية

وقال مدير التابعة للوزارة، الفريق عدي سمير، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "المركز الجديد البالغة مساحته 1500 م2، سيتيح نقل صورة فديوية متكاملة عن حركة المركبات في شوارع والمحافظات اضافة إلى الطرق الخارجية بهدف متابعتها وخلق انسيابية فيها"، منوهاً بأن "الرادارات الحديثة التي شغلتها على الطرق الخارجية، ستنقل الصور والمعلومات إلى المركز بشكل كامل، إسهاماً بتعزيز عمله".وافصح عن "اعتماد آلية حديثة لرصد المخالفات الكترونياً، من خلال استخدام أجهزة تعمل بتقنيات ، والتي ترصدها وتحولها إلى المركز المختص، ليتولى ضباط تدقيقها، قبل انتقالها إلى ضابط الغرامات ليقوم بتدقيقها وأخيراً فرضها بشكل نهائي، ما يعني مرورها بثلاث مراحل تدقيقية قبل إقرارها".ونوه سمير بأن "المديرية تعمل وفق استراتيجية تتضمن وضع رؤى واضحة وخطوات عملية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز تنظيم حركة السير في شوارع البلاد، من خلال الاستفادة من في المراقبة والرصد، إلى جانب تعزيز التوعية المرورية".‏وفي سياق متصل، كشف عن افتتاح قاعة للمؤتمرات في مبنى المديرية ببغداد، والتي نوه بانها ستخصص لإقامة الندوات والمؤتمرات واللقاءات المستمرة، سواء لمنتسبيها أو مع المواطنين، إسهاماً بنشر الثقافة المرورية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعدها وتعليماتها.