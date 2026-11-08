الامطار تتوقف في هذه الايام

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الإثنين سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ماعدا الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية يكون الطقس فيها غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية يتحسن تدريجياً، كما يتشكل الضباب الخفيف في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع الى درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في "، مبينة أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".واضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم ماعدا الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والشمالية يكون الطقس فيهما غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر رعدية يتحسن تدريجياً، كما يتشكل الضباب الخفيف في أماكن متفرقة ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية"، موضحة ان "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقة الجنوبية".