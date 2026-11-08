العراق يدرس تدوير الزيوت المستهلكة

وقال مدير للصناعات الهيدروليكية التابعة للوزارة ، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "الشركة تدرس مشروعاً متخصصاً لمعالجة وتدوير الزيوت التالفة والمستهلكة، بهدف إعادة تأهيلها وتحويلها إلى زيوت قابلة للاستعمال، من خلال استثمار الإمكانات والموارد المتاحة وتطوير الطاقات الإنتاجية للشركة".وذكر أن "اجتماعاً عقد بحضور عدد من المختصين والمعنيين في الشركة لمناقشة الجوانب الفنية والعلمية للمشروع، فضلاً عن وضع الآليات المناسبة لتطويرها وإعداد الدراسة الفنية اللازمة بشأنها، مع توفير الدعم المطلوب لاستكمال متطلبات تنفيذها".وتابع جميل ان "الدراسة تركز، إلى جانب معالجة الزيوت المستهلكة، على تطوير وتحسين زيوت الأساس المستخدمة ضمن مشروع إنتاج الزيوت، فضلاً عن بحث إمكانية تصنيع المعدات وخطوط الإنتاج اللازمة لعمليات المعالجة والتدوير محلياً، بما يعزز القدرات التصنيعية الوطنية ويدعم توجه الوزارة نحو توطين التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على المعدات المستوردة".ونوه بأن "المشروع يستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الزيوت المستهلكة وإعادة توظيفها بدلاً من طرحها كمخلفات قد تشكل أضراراً بيئية، إلى جانب إمكانية خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد، واستثمار الموارد المتاحة بما يرفع كفاءة العملية الإنتاجية ويسهم في تحسين جودة الزيوت المنتجة محلياً".وبين مدير الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في السياق ذاته، أن "المضي بالمشروع وصولاً إلى مراحل التنفيذ، يرتبط باستكمال الدراسة الفنية، اضافة إلى تقييم المتطلبات الخاصة بعمليات المعالجة والتدوير، وصولاً إلى تحديد الإمكانات الإنتاجية والجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ككل".