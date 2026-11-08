التعليم تطلق بوابة النقل لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية المقبولين بقناة اعتراضات القبول المركزي

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، انه "تم إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بنقل الطلبة من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية المقبولين ضمن قناة اعتراضات المركزي (القناة العامة – قناة ذوي الشهداء - وخريجي مدارس المتميزين وكلية الدارسين باللغة الإنكليزية) للسنة الدراسية 2027/2026".واوضح ان "الطلبة المقبولين خارج محافظة سكناهم يمكنهم الانتقال إلى الدراسة المناظرة في الكليات والمعاهد ضمن محافظة سكناهم، شريطة ألا يتجاوز الفرق بين معدلاتهم والحد الأدنى للقبول في الكلية أو القسم المراد الانتقال إليه خمس درجات، وذلك من خلال التقديم عبر تطبيق (منصة قدم)".واضاف ان "تفعيل الأرقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية من حملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه)، ممن هم ضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية وكليتي الإمام (عليه السلام) والإمام الأعظم (رحمه الله)، سيكون إلكترونياً عن طريق الجهة التي ينتسب إليها التدريسي، عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://dirasat.mohesr.gov.iq)".وتابع ان "تفعيل الأرقام الامتحانية للمشمولين من أبناء أعضاء الهيئات التدريسية ضمن ملاك مقر الوزارة والجامعات الأهلية وهيئة البحث العلمي سيكون من خلال مراجعة الوزارة مع اصطحاب المستمسكات المطلوبة الواردة في البند (ح-6) من دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2027/2026".واكد أن "التقديم يستمر الى غاية يوم الخميس الموافق 2026/11/12".