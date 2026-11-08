افتتاح شارع جديد في بغداد مغلق منذ 2003

وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة علي فالح ، ومتابعة ، افتتح رئيس اللجنة المكلفة بفك الاختناقات المرورية الفريق عدي سمير الحساني، شارع الرئيسي الجوادر (مريدي)، الممتد من تقاطع الأورزدي وصولاً إلى تقاطع الإمام علي (عليه السلام)، ضمن قاطع مرور والمغلق منذ عام 2003".وأضاف أن "افتتاح هذا الشارع يأتي ضمن سلسلة الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى فك الاختناقات المرورية وتسهيل انسيابية حركة السير، وتخفيف العبء عن المواطنين، فضلاً عن تحسين واقع الطرق والبنى التحتية المرورية في العاصمة ".