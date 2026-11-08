التربية تحسم ضوابط العناوين الوظيفية لموظفي الخدمة

وذكرت للشؤون الإدارية في تعميم، أن التوجيه يستند إلى قرار هيئة الرأي المتخذ خلال جلستها الخامسة عشرة، مشددة على ضرورة اعتماده عند تنفيذ الإجراءات الإدارية، مراعاةً للحاجة الفعلية إلى هذين العنوانين وطبيعة المهام الوظيفية المرتبطة بهما.وأكدت المديرية أهمية التقيد بالتعليمات والضوابط النافذة، وعدم إجراء تغييرات تخالف القرار.