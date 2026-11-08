مشروع "بالقرآن نرقى" يمنح الطلبة امتيازات في القبول الجامعي والأجور الدراسية

وقال مدير لعلوم القرآن في ، إن رئيس وافق على إطلاق المشروع، مبيناً أن المركز سيتولى تحفيظ كاملاً للطلبة من الجنسين، بما يؤهل المشاركين للحصول على الامتيازات المحددة ضمن المشروع.وتشمل الامتيازات تخفيض الأجور الدراسية بنسبة 30% للطلبة المقبولين والمستمرين ضمن قناة التعليم الجامعي الحكومي الخاص، فيما تصل نسبة التخفيض إلى 50% للطلبة المقبولين والمستمرين في الدراسة المسائية.كما تتضمن إعفاء الطلبة المقبولين والمستمرين في الجامعات والكليات الأهلية من الأجور الدراسية، فضلاً عن تخصيص نسبة 2% من مقاعد المركزي للمستفيدين من المشروع، مع منحهم أفضلية بمعدل يقل بثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول المركزي للسنة الدراسية.وأشار البيان إلى أن استمرار الاستفادة من هذه الامتيازات يرتبط بإجراء اختبار سنوي مع بداية كل سنة دراسية، تتولاه لجنة مختصة للتحقق من مواصلة الطالب حفظ القرآن الكريم كاملاً.