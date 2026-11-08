المسعودي: توجيهات حكومية لتقديم موسم حج متميز للحجاج والمعتمرين العراقيين

ووقّع ، مع وزير والعمرة السعودي ، اتفاقية ترتيبات شؤون الحجاج العراقيين للموسم المقبل، في إطار التعاون بين البلدين لتسهيل إجراءات تفويج الحجاج وتوفير الخدمات اللازمة لهم، وتعزيز مجالات العمل المشترك في خدمة ضيوف .وقال المسعودي، خلال مراسم التوقيع، إن الهيئة حريصة على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، ومواصلة الأداء الذي حققته خلال الأعوام الخمسة الماضية، إلى جانب تعزيز التعاون الفني والإداري مع الجانب السعودي، مشيداً بالدعم الذي تقدمه لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين.وأضاف أن أكمل الترتيبات الخاصة بالموسم المقبل، بما يشمل التعاقد على خدمات النقل والسكن والإعاشة، فضلاً عن بقية المتطلبات اللازمة للاستعداد المبكر، بما يضمن توفير الخدمات للحجاج العراقيين.