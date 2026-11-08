الزيدي من الأنبار: رفع إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

وذكر لرئيس ، في بيان، أن الاجتماع تناول مطالب المحافظة واحتياجاتها، فيما أكد تقديره للمطالب التي ينقلها أعضاء الحكومة المحلية والنواب، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد تمثل أولوية، بعد أن تسبب بتأخير مسار التنمية في البلاد.وشدد الزيدي على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة يهدد الأمن أو يبتز المواطنين، مؤكداً أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون بقوة القانون، وأن المرحلة الحالية هي مرحلة البناء والإعمار.وفي الملف الاقتصادي، أوضح أن الحكومة تعمل على رفع معدل إنتاج النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030، بما يسهم في تعزيز ودعم التنمية.وأضاف البيان أن تعهد بمتابعة ملف رواتب الشهداء والجرحى وأصحاب الدور المتضررة جراء الإرهاب، فضلاً عن المهجرين من أبناء المحافظة، كما أكد العمل على دفع جميع مستحقات الفلاحين والمزارعين.وفي سياق متصل، أوعز الزيدي بتوجيه دعوات إلى شركات عالمية متخصصة في صناعات الفوسفات والزجاج للاستثمار في هذه القطاعات، وتعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية ودعم الاقتصاد.