النزاهة: الحكم غيابياً بسجن محافظ صلاح الدين الأسبق (14) سنة

واشارت الهيئة في بيان، إلى أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما، بحقّ المُدان محافظ الأسبق (عمار جبر خليل) وفق أحكام المادة (٣٤٠) يُنفَّذان بالتعاقب، مُبيّنةً أنَّ القرارين صدرا في قضيَّة مُخالفة الضوابط والتعليمات بإحالة مناقصة عقدين أبرمهما المُدان مع شركتين أهليَّـتين.وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، وأصدرت قراري حكمٍ بسجن المُحافظ الأسبق بلغ مجموع أحكامهما (١٤) سنة، مُنوّهةً بأنَّ الهيئة أعلنت بتاريخ (٢٠٢٢/١١/١٣ و٢٠٢٦/٨/١٧) عن صدور قراري حكمٍ غيابيَّـين بسجن المدان بلغ مجموعهما (١٧) سنة، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة.