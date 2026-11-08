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84 خطا للنقل الجماعي في بغداد
محليات
2026-11-08 | 08:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
304 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
أعلنت
وزارة النقل
، اليوم الأحد، عن افتتاح أكثر من 84 خطاً للنقل الجماعي في جانبي
الكرخ
والرصافة
، فيما أكدت ان هناك زيادة ملحوظة في أعداد الركاب.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة،
علي الخالدي
، للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "
الشركة العامة
لنقل المسافرين والوفود افتتحت أكثر من 84 خطاً للنقل الجماعي في جانبي
الكرخ
والرصافة
، وتمتلك أسطولاً يضم أكثر من 300 حافلة حديثة، تشمل الحافلات الحمراء ذات الطابق الواحد والطابقين المخصصة للنقل داخل المدن، والحافلات الزرقاء المخصصة للرحلات بين المحافظات".
وأضاف أن "خدمات النقل الجماعي تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الركاب، بالتزامن مع إعادة تفعيل وتوسيع شبكة الخطوط داخل
بغداد
والمحافظات، وتشغيل خطوط مخصصة للطلبة والموظفين"، مشيراً إلى أن "المؤشرات التشغيلية تعكس ارتفاع نسب الإشغال في بعض الخطوط الحيوية خلال
أوقات الذروة
، وزيادة الطلب على خطوط الجامعات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تنامي ثقة المواطنين بالحافلات الحديثة".
وأوضح أن "الوزارة تعمل على زيادة أعداد الحافلات العاملة فعلياً على الخطوط ذات الكثافة العالية، وتوسيع خدمات نقل الموظفين بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعمل على توسيع خدمات النقل الجماعي في بغداد والمحافظات، وتطوير أسطول الحافلات وخطوط تشغيله، بالتنسيق مع المحافظات لتحديد الاحتياجات الفعلية للمناطق ومواقع محطات الإركاب، ومع
مديرية المرور العامة
لتنظيم حركة مركبات النقل وتسهيل انسيابية السير، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية بتطوير الطرق والبنى التحتية".
وأكد أن "الشركة تواصل تحديث خدماتها التشغيلية من خلال إخضاع الحافلات للفحص والصيانة الدورية، ومتابعة التزامها بجداول الرحلات والمسارات المحددة، وتدريب السائقين على القيادة الآمنة والتعامل المهني مع المواطنين، بما يضمن سلامة الركاب والارتقاء بمستوى الخدمة"، لافتا الى أن "رؤية الوزارة لتطوير النقل الجماعي لا تقتصر على زيادة أعداد الحافلات والخطوط، بل تقوم على بناء منظومة نقل حديثة ومتكاملة تجمع بين كفاءة الأسطول وجودة الخدمة والتوسع الجغرافي، بما يعزز ثقة المواطنين ويجعل النقل العام خياراً أساسياً وميسراً في تنقلاتهم اليومية".
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