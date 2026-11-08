اغلاق نفق مهم في بغداد

وقالت الوزارة في بيان انه "سيتم إغلاق نفق في بشكل كامل، اعتباراً من مساء اليوم ولمدة (30) يوماً، بالتنسيق مع ، لإتاحة المجال أمام الملاكات الفنية والهندسية لتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل وفق المواصفات والمتطلبات الفنية المعتمدة".وأضافت، أن "الأعمال تتضمن صيانة وتأهيل النفق الواقع على ، ضمن ممر الذهاب باتجاه ، وذلك في إطار أعمال الحزمة الثانية لمشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد".ولفت البيان الى، أنه "على سالكي الطريق اعتماد المسار البديل عبر الطريق العلوي فوق النفق، للمركبات القادمة من باتجاه منطقة المهندسين، مع ضرورة الالتزام بالإشارات المرورية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية حركة السير".