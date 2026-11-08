عطلة بالمدارس في هذه المحافظة

وقالت مديرية تربية في بيان تابعته ، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية ، وجّه مدير عام تربية ديالى علي مطلك الحميري بتعطيل الدوام يوم غد الإثنين في جميع مدارس المحافظة، نظراً لغزارة الأمطار التي شهدتها وما رافقها من تجمعات مائية وغمر عدد من الشوارع والمناطق القريبة من المدارس".واضاف ان "هذا القرار جاء لإتاحة الفرصة أمام الجهات الخدمية لمواصلة أعمال تصريف المياه ورفع التجمعات المائية، وتهيئة الطرق والمباني المدرسية وضمان جاهزيتها لاستقبال التلاميذ واستئناف الدوام بانسيابية وأمان بعد انحسار موجة الأمطار".