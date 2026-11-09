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وجبة سلف جديدة للموظفين المدنيين والعسكريين
محليات
2026-11-09 | 01:04
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
377 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أعلن
مصرف الرافدين
، اليوم الإثنين، عن فتح التقديم على الوجبة الخامسة من السلف الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين حصراً.
وذكر بيان للمصرف، ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تقرر فتح التقديم على الوجبة الخامسة من السلف الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين حصراً".
وأضاف البيان، أن "المصرف سيستقبل طلبات الموظفين المدنيين والعسكريين عند الساعة الثامنة صباحاً، عبر أيقونة «قروض الرافدين» في تطبيق «سوبر كي»".
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