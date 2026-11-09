وجبة سلف جديدة للموظفين المدنيين والعسكريين

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ ، أنه "تقرر فتح التقديم على الوجبة الخامسة من السلف الإلكترونية للموظفين المدنيين والعسكريين حصراً".وأضاف البيان، أن "المصرف سيستقبل طلبات الموظفين المدنيين والعسكريين عند الساعة الثامنة صباحاً، عبر أيقونة «قروض الرافدين» في تطبيق «سوبر كي»".