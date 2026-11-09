موعد اعلان نتائج قبول التعليم الموازي والتعليم الأهلي

وقال الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة حازم ، للصحيفة الرسمية وتابعته ، انهر"بات بإمكان الطالب المتقدم على المركزي مسبقاً والتعليم الموازي الخاص والأهلي، الاختيار النهائي فيما بينها فيما سيهمل الباقي، ليتم تحديد الكلية التي تم اختيارها بشكل نهائي".وذكر أن "الوزارة اعتمدت هذا العام، سياقات خاصة بالقبول المركزي، وسيكون الدوام للمرحلة الأولى للناجحين بالدور الأول والثاني المباشرة بالجامعات في الـ 15 من الشهر الحالي"، منوهاً بأن "المباشرة ستكون ولأول مرة، بتوقيت موحد لكل المتقدمين على التعليم الحكومي المركزي والموازي إضافة إلى الكليات الأهلية الجامعة".وكشف عبد الرزاق عن "قبول 250 ألف طالبٍ في الجامعات والمعاهد الحكومية ببغداد والمحافظات، إضافة إلى آلاف المتقدمين إلى التعليم خلال العام الدراسي الحالي (2026 ــ 2027)".وأكد أن "خطة القبول المركزي للعام الحالي، نجحت باستيعاب جميع مخرجات مرحلة الدراسة الإعدادية، إذ وفرت مقاعد مجانية لمختلف الفروع والتخصصات بالجامعات والمعاهد الحكومية، باعتماد بوابتين للتقديم، الأولى قبلت نسبة 94 بالمئة منهم، فيما قبلت الثانية الست بالمئة المتبقية للتعليم الحكومي".وبين مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "الوزارة تمتلك 25 قناة للقبول المركزي للتعليم الجامعي، والتي نوه بأنها تلبِّي جميع توجهات المتقدمين من مخرجات الدراسة الإعدادية للعام الدراسي الماضي (2025 ــ 2026)".وكانت قد خفَّضت معدلات القبول لبعض التخصصات ضمن الدراسة المسائية للجامعات الحكومية والأهلية، تلبية لرغبات المتقدمين وتسجيل أكبر عدد منهم بالدوام المسائي بما يتواءم مع ظروفهم ومعدلاتهم وتوجهاتهم المستقبلية .