ماذا يتضمن قانون البيئة؟

وقال رئيس والموارد المائية والبيئة النيابية، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "التعديلات المقترحة على القانون تتضمن إجراءات مهمة وفرض عقوبات للحدِّ من التجاوزات البيئية"، مؤكداً أن "اللجنة ماضية في تشريعها إلى جانب العمل على وضع حلول لمعالجة تلوث المياه وتطوير البنى التحتية لمحطات الصرف الصحي".وأضاف أن "تحديث المحطات واستثمار المياه المعالجة يمكن أن يسهم في دعم الزراعة وحماية صحة المواطنين والثروة الحيوانية"، مشيراً إلى أن "مشروع البوعيثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ، ضمن الاتفاقية العراقية الصينية تبلغ كلفته 650 مليون دولار وهو قيد العمل".