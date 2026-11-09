موعد انتهاء موجة البرد وارتفاع درجات الحرارة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً يتحول الى غائم بعد الظهر في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم"، مبينة ان "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تشكل الضباب صباحاً في المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلاً في عن اليوم السابق".واضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تشكل الضباب صباحاً في المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم"، موضحة أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم على العموم ويتشكل ضباب خفيف في الصباح الباكر يزول تدريجيا في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية عن اليوم السابق".