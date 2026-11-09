مشاريع المجاري تنفذ نقلة في البنى التحتية والخدمات بمحافظة الديوانية

وتتضمن المشاريع تأهيل 30 حياً في مركز مدينة ، وإنشاء البنى التحتية لـ12 حياً، فضلاً عن مشروع مجاري الديوانية وإنشاء 21 محطة رفع، بهدف تطوير شبكات المجاري الثقيلة ومياه الأمطار، وإنجاز محطات الرفع وخطوط النقل والمعالجة.كما تشمل الأعمال تنفيذ شبكات المجاري والبنى التحتية، إلى جانب تبليط وإكساء الشوارع وإنشاء الأرصفة والمقرنص، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي والمظهر الحضري للأحياء السكنية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.وقال العامة للمجاري، المهندس آل ، إن هذه المشاريع تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة نظراً لأهميتها في إحداث تحول ملموس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرص المديرية على متابعة مراحل التنفيذ وتذليل المعوقات، لضمان إنجازها وفق المواصفات الفنية المعتمدة.وأضاف أن المديرية عازمة على إنجاز جميع المشاريع في المحافظة، بما يعزز البنى التحتية والاستدامة البيئية، ويترجم الخطط الحكومية إلى خدمات ملموسة تلبي احتياجات المواطنين.