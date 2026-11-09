البيئة تتجه لإدخال الدرونات في إزالة الألغام لأول مرة في العراق

وقال شؤون الألغام في الوزارة، ، إن استخدام الطائرات المسيّرة في برامج شؤون الألغام يمثل توجهاً معمولاً به في العديد من دول العالم، لما توفره هذه التقنيات من إمكانية إبعاد فرق المسح والتطهير عن مواقع الألغام والمقذوفات الخطرة.وأوضح أن إدخال الأدوات الروبوتية يستهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري في المناطق الخطرة أو التي يصعب الوصول إليها بسبب طبيعتها الجغرافية وتضاريسها، فضلاً عن الاستفادة من المستشعرات المتطورة لزيادة دقة العمل وتحسين نتائجه.وأشار جعفر إلى أن لا يزال متأخراً نسبياً في استخدام هذه التقنيات مقارنة بالبرامج الدولية، الأمر الذي دفع دائرة شؤون الألغام إلى العمل على إدخالها وفق أسس فنية ومهنية وعلمية، والاستفادة من إمكاناتها في تطوير عمليات إزالة الألغام.وفي إطار هذه الخطوة، أرسلت الدائرة كتاباً رسمياً إلى في لتنظيم ورشة عمل تجمع المؤسسات المعنية بتصنيع الطائرات المسيّرة، بهدف التوصل إلى تفاهمات مع الحربي بشأن إمكانية إنتاجها محلياً وفق المتطلبات الفنية، تمهيداً لتوفيرها واستخدامها مستقبلاً في أعمال إزالة الألغام.