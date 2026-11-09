التربية تمنع تصوير الطلبة داخل الصفوف ونشر صورهم عبر مواقع التواصل

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن العام والأهلي والأجنبي، إن هذه الممارسات تتعارض مع التعليمات التربوية، فضلاً عن إشغال الملاكات التعليمية والتدريسية عن أداء واجباتها الوظيفية واستكمال المناهج الدراسية.وأضافت أن تصوير الطلبة ونشر صورهم لا يراعي رغبة بعض أولياء الأمور الرافضين لتصوير أبنائهم لأسباب أمنية واجتماعية، داعية الملاكات التربوية إلى الالتزام بالتوجيهات والامتناع عن هذه الممارسات.