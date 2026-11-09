توقيع عقد إنشاء مستشفى إيطالي بسعة 120 سريراً في موقع المطعم التركي ببغداد

وقال رئيس ، ، في بيان، إن توقيع العقد مع مجموعة (3H) التابعة لمجموعة (GKSD Holding)، يمثل خطوة استثمارية نوعية في قطاع الرعاية الصحية، ومؤشراً على تنامي ثقة المؤسسات والشركات الأوروبية بالبيئة الاستثمارية في واستقرارها.وأضاف أن المشروع يُعد أول صرح طبي أوروبي متكامل من نوعه في العراق، ويجسد توجه الدولة نحو استقطاب المؤسسات الطبية العالمية وتوطين التقنيات والخبرات المتقدمة، مبيناً أن إعادة توظيف موقع المطعم التركي ضمن مشروع صحي متخصص تمثل نموذجاً لتحويل المواقع الحيوية إلى مشاريع استثمارية وخدمية ذات أثر مباشر في حياة المواطنين.وأوضح أن المستشفى سيضم 120 سريراً وخمس صالات عمليات مركزية متطورة، إلى جانب اختصاصات طبية تشمل جراحة القلب للأطفال وحديثي الولادة والكبار، وجراحة العمود الفقري، وجراحة الأورام المعقدة، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف توفير خدمات علاجية متقدمة وتقليل حاجة المرضى إلى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج.وتابع أن المشروع يتضمن إنشاء مراكز تخصصية ومختبرات متقدمة للفحوصات والتحاليل الطبية والدراسات الوراثية، فضلاً عن مركز للأشعة مجهز بأجهزة الرنين المغناطيسي والمفراس، ومركز للسلامة وطول العمر.وأشار رئيس الهيئة إلى أن المستشفى سيستقطب خبرات وكفاءات طبية عالمية، ولا سيما الأوروبية، بالتوازي مع تنفيذ برامج لتدريب وتطوير الكوادر الطبية العراقية، بالتعاون مع المؤسسات والجامعات المتخصصة، بهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز قدرات القطاع الصحي الوطني.وأكد الياسري أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصحي العراقي، ويعكس توجه العراق نحو استقطاب الاستثمارات الدولية المتخصصة وتحويلها إلى مشاريع تنموية مستدامة، بما يعزز مكانة مركزاً إقليمياً للخدمات الطبية والاستثمارية.