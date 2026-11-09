انتحال صفة رسمية وغسل أموال في نينوى.. شبكة تستحوذ على 40 عقاراً وذهب وملايين الدنانير

وأفادت الهيئة، في بيان، بأنَّ فريق مُديريَّة تحقيق تمكَّن من تفكيك شبكة تدَّعي الانتماء إلى إحدى الجهات الرسمية وتستغلُّ ذلك في شراء عقاراتٍ والدخول في استثماراتٍ بطرقٍ غير مشروعةٍ، فضلاً عن تزوير أضابير عددٍ من العقارات والتلاعب فيها وتقطيعها، مُؤكّدةً أنَّ الفريق بعد استحصاله الأمر القضائيّ ضبط أكثر من (40) عقاراً سُجِّلَت بأسماء المُتَّهمين وأسماء أشخاصٍ آخرين في مناطق مُتميّزةٍ في مُحافظة نينوى تُقدَّرُ قيمتها بمبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على عددٍ منها.وتابعت إنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (5) عجلاتٍ بفئاتٍ وأنواعٍ مُختلفةٍ بحيازة المُتَّهمين، فضلاً عن وضع إشارة حجزٍ على (5) عجلاتٍ أخرى، لافتةً إلى ضبط مبلغٍ ماليٍّ يقارب 100 مليون دينار داخل مزرعةٍ عائدةٍ لأحد المُتَّهمين عن بيع أصنافٍ نادرةٍ من الحيونات، و مصوغات ذهبية في حيازة المُتَّهمين ناتجة عن أموالٍ غير مشروعةٍ.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة المُنفَّذة بموجب المادة (36) من وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، وعرضه على المُختصّ؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة.